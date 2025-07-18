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Происшествия 18 июля 2025 18:32

В Бугульме под колесами погрузчика погиб рабочий, прокуратура начала проверку

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В Бугульме 19-летний работник строительной компании погиб под колесами погрузчика.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, молодой человек упал с кабины транспортного средства и попал под колеса. Трагедия произошла примерно в 16:00 на территории компании «Стройбарс», расположенной на улице Нефтяников.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал старший помощник Бугульминского городского прокурора Салават Гарипов. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.

#Бугульма
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