В Бугульме под колесами погрузчика погиб рабочий, прокуратура начала проверку

В Бугульме 19-летний работник строительной компании погиб под колесами погрузчика.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, молодой человек упал с кабины транспортного средства и попал под колеса. Трагедия произошла примерно в 16:00 на территории компании «Стройбарс», расположенной на улице Нефтяников.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехал старший помощник Бугульминского городского прокурора Салават Гарипов. Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда.