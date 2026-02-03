news_header_top
Происшествия 3 февраля 2026 11:03

После смертельного пожара в Зеленодольске возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих человек на пожаре в Зеленодольске. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, в бывшем общежитии на улице Чапаева в Зеленодольске были обнаружены тела двоих мужчин и одной женщины с признаками отравления продуктами горения. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», проводятся следственные мероприятия.

