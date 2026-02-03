news_header_top
Происшествия 3 февраля 2026 07:37

В Зеленодольске на пожаре в многоэтажке погибли три человека

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Зеленодольске в районе трех часов ночи случился пожар в комнате девятиэтажного кирпичного дома коридорного типа на улице Чапаева, 1. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

В тушении и эвакуации участвовали 27 специалистов МЧС и 7 единиц техники. Благодаря их действиям удалось спасти 9 человек, среди которых двое детей.

К сожалению, в результате пожара погибли двое мужчин и одна женщина. Их личности сейчас устанавливаются.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. Дознаватели Госпожнадзора устанавливают причину произошедшего.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехал городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

