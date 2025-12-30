Жительница Васильево потеряла на пожаре мать, мужа и дочь-подростка

В Зеленодольском районе Татарстана в поселке Васильево произошел пожар в двухэтажном частном доме на улице Пролетарская.

‎До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались хозяйка дома и ее сын, внутри остались три человека: 14-летняя дочь хозяйки, ее 74-летняя мать и 52-летний муж. Все они, к сожалению, погибли.

‎Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, внутрь дома зайти было невозможно из-за высокой температуры. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

‎«Сообщение о пожаре на пункт связи части поступило 30 декабря в 6 часов 03 минуты. Силы и средства реагировали своевременно. Сил и средств было достаточно. Пожар локализован и ликвидирован с применением трех стволов РСК-50», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Марат Гумиров.

‎Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора. По предварительной версии, произошло короткое замыкание электропроводки зеркала с подсветкой в ванной комнате.

‎«На территории Республики Татарстан с начала года в текущем году на пожарах погибли 128 человек, из них - 6 детей. В период новогодних праздников увеличивается риск возникновения пожаров, а также гибели людей на них. В связи с этим хотелось бы призвать граждан к соблюдению мер пожарной безопасности в быту, особое внимание обращаем на соблюдение мер пожарной безопасности при использовании эксплуатации электро- и газового оборудования, печного отопления. Ни в коем случае не оставляйте на ночь включенными электроприборы и газовые приборы», — напомнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.