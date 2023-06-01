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После смертельного падения из окна двухлетнего малыша в Казани возбуждено уголовное дело
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после падения из окна двухлетнего мальчика в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как сообщил Руслан Галиев «Татар-информу», семья, в которой погиб ребенок, неблагополучная.
У надзорного ведомства могут быть вопросы к работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее мы сообщали, что трагедия произошла сегодня на Минской улице. Ребенок выпал из окна пятого этажа дома 30. По факту гибели мальчика была организована прокурорская проверка.
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