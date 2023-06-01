Двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав с пятого этажа в Казани

В Казани двухлетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа дома дома на Минской улице, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура РТ

В момент трагедии в доме находились трое детей.

Фото: © Прокуратура РТ

На место происшествия выехал зампрокурора Советского района Казани.

Фото: © Прокуратура РТ

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося на предмет исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.