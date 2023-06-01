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Происшествия 1 июня 2023 17:54

Двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав с пятого этажа в Казани

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В Казани двухлетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа дома дома на Минской улице, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура РТ

В момент трагедии в доме находились трое детей.

Фото: © Прокуратура РТ

На место происшествия выехал зампрокурора Советского района Казани.

Фото: © Прокуратура РТ

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося на предмет исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Фото: © Прокуратура РТ

#погиб ребенок
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