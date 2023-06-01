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Двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав с пятого этажа в Казани
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В Казани двухлетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа дома дома на Минской улице, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В момент трагедии в доме находились трое детей.
На место происшествия выехал зампрокурора Советского района Казани.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося на предмет исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
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