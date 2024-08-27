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В Татарстане 11-летняя школьница скончалась после того, как съела шаурму
В Татарстане 11-летняя девочка скончалась после того, как съела шаурму. По информации Роспотребнадзора РТ, она купила шаурму в кафе «Нур» в городе Тетюши.
Как сообщили в санитарном ведомстве, после получения информации о тяжелой пищевой токсикоинфекции у ребенка было проведено эпидемиологическое расследование в кафе на улице Ленина.
В процессе проверки были выявлены нарушения санитарно-дезинфекционного режима, условий хранения и приготовления блюд, а также правил личной гигиены персоналом. На индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном приостановлении деятельности, кафе было опечатано, а материалы переданы в суд.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы, в связи со смертью девочки проводится проверка. В настоящее время идут судебно-медицинские мероприятия для установления точной причины смерти девочки.
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