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После смертельного ДТП в Салмачах возбуждено уголовное дело
Органы следствия возбудили уголовное дело после утреннего ДТП в Салмачах, где погиб один человек. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
«Прокуратура города Казани взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Салмачах», – сообщили в надзорном ведомстве.
Предварительно, сегодня рано утром в поселке Салмачи под Казанью водитель автомобиля Renault Duster выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Водитель автомобиля Renault Duster и четверо пассажиров, включая девятимесячного ребенка, получили травмы.
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