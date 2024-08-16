После смертельного ДТП в Салмачах возбуждено уголовное дело

Органы следствия возбудили уголовное дело после утреннего ДТП в Салмачах, где погиб один человек. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

«Прокуратура города Казани взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Салмачах», – сообщили в надзорном ведомстве.

Предварительно, сегодня рано утром в поселке Салмачи под Казанью водитель автомобиля Renault Duster выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Водитель автомобиля Renault Duster и четверо пассажиров, включая девятимесячного ребенка, получили травмы.