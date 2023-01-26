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Ру Тат
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Происшествия
26 января 2023  16:26
Алексей Новиков

После смертельного ДТП с автобусом в Татарстане возбуждено уголовное дело

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После смертельной аварии, которая произошла сегодня в Камско-Устьинском районе Татарстана, возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, следовавшего в сторону Куйбышевского Затона, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с автобусом.

В результате пять пассажиров автобуса получили травмы, а водитель легкового авто скончался на месте ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Камско-Устьинском районе РТ столкнулись легковушка «Богдан» и автобус «ПАЗ».

#смертельное дтп #лобовое столкновение
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