После смертельного ДТП с автобусом в Татарстане возбуждено уголовное дело

После смертельной аварии, которая произошла сегодня в Камско-Устьинском районе Татарстана, возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, следовавшего в сторону Куйбышевского Затона, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с автобусом.

В результате пять пассажиров автобуса получили травмы, а водитель легкового авто скончался на месте ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Камско-Устьинском районе РТ столкнулись легковушка «Богдан» и автобус «ПАЗ».