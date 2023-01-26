Водитель авто погиб в ДТП с автобусом в Татарстане

фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшная авария произошла сегодня в Камско-Устьинском районе Татарстана.

Предварительно установлено, что 47-летний водитель легковушки «Богдан» не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречку, где врезался в автобус «ПАЗ», в котором находились 8 пассажиров.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Три пассажира автобуса доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются», – уточнили в республиканской Госавтоинспекции.