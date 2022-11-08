После смертельного ДТП с автобусом и грузовиком под Елабугой возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено после столкновения вахтового автобуса и грузовика под Елабугой, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

ДТП произошло сегодня в пятом часу вечера в ОЭЗ Алабуга. В результате аварии погибла 39-летняя пассажирка автобуса, еще пятеро пострадавших госпитализированы.