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Происшествия
8 ноября 2022  18:01
Полина Шевчук

После смертельного ДТП с автобусом и грузовиком под Елабугой возбуждено уголовное дело

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После смертельного ДТП с автобусом и грузовиком под Елабугой возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено после столкновения вахтового автобуса и грузовика под Елабугой, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

ДТП произошло сегодня в пятом часу вечера в ОЭЗ Алабуга. В результате аварии погибла 39-летняя пассажирка автобуса, еще пятеро пострадавших госпитализированы.

#следком рт #смертельное дтп
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