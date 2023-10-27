После школьных каникул Роспотребнадзор ожидает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Татарстане ожидается в начале ноября. О текущей санитарно-эпидемиологической обстановке на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«У нас каникулы начинаются, и с учетом того, что следующая неделя будет праздничная, жители будут выезжать, в том числе в другие субъекты и другие страны. Поэтому, первую неделю после каникул мы будем ждать небольшой прирост заболеваемости», — сказала она.

Замглавы Роспотребнадзора по РТ призвала сделать прививку от гриппа в ближайшее время. Также Любовь Адонина напомнила о мерах профилактики, таких как фильтры в коллективах детей и взрослых, частое мытье рук, использование антисептиков и бактерицидных облучателей.

«Также рекомендуем применять средства защиты органов дыхания – маски в общественных местах, транспорте, при посещении медицинских организаций. Особенно людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. При появлении температуры, кашля, насморка необходимо остаться дома, вызвать врача и выполнять его назначения, не заниматься самолечением», – дополнила она.

Напомним, за текущую неделю коронавирус подтвердился у 389 татарстанцев, у большинства по симптомам он проходил как ОРВИ или бессимптомно.