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За последнюю неделю в Татарстане Covid-19 заболели 389 человек
За последнюю неделю коронавирусом заболели 389 татарстанцев. О текущей санитарно-эпидемиологической обстановке на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за период 2023 года в Татарстане составила 14 965 зарегистрированных случаев. Что на 9.6% ниже аналогичного периода прошлого года. За текущую неделю коронавирус подтвердился у 389 человек, у большинства по симптомам он проходит как ОРВИ или бессимптомно», – сообщила Любовь Авдонина.
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