Акции «Газпрома» обновили исторический максимум после роста цен на газ в Европе

Акции российской компании «Газпром» установили рекорд стоимости после обновления максимального значения цен на газ на европейском рынке, следует из динамики торгов.

В 10.05 по московскому времени акции «Газпрома» подорожали до 381,35 рубля, а на момент открытия торгов их стоимость фиксировалась на уровне 382,85 рубля, что составило новый исторический максимум. Индекс Московской биржи при этом вырос на 0,61%.

В конце сентября цены на газ в Европе впервые поднялись до 1000 долларов за 1 тыс. куб. метр, несмотря на большие объемы поставок газа из России на европейский рынок, о чем сообщало ИА «Татар-информ».