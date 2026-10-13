После рейда в Казани из РФ выдворят 118 мигрантов

118 нелегальных мигрантов выдворят из России по итогам рейда полиции в Казани. Об этом сообщает МВД по РТ.

С 1 по 10 октября 2026 года в Татарстане прошел второй этап федеральной профилактической операции «Нелегал – 2026». Так, в Казани правоохранители провели рейды на городских рынках и строительных объектах, а также в заведениях общественного питания.

За указанный период полиция Казани выявила 517 административных нарушений в сфере миграции. В частности, зафиксировано 42 нарушения, связанные с незаконным осуществлением иностранцами трудовой деятельности в России, а также 371 нарушение правил въезда и пребывания в РФ.

Приняты решения об административном выдворении 118 иностранцев за пределы Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что за 9 дней рейда по нелегальным мигрантам в Татарстане завели 170 уголовных дел.