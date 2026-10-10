За 9 дней рейда по нелегальным мигрантам в Татарстане завели 170 уголовных дел

С 1 по 10 октября в Татарстане прошел второй этап федеральной профилактической операции «Нелегал – 2026».

Как рассказали в МВД по РТ, полицейские совместно с другими ведомствами выявляли места концентрации иностранцев, а также тех из них, кто находился в России незаконно. Кроме того, при помощи системы «Безопасный город», а также за счет постоянного контроля за оказанием государственных услуг иностранцам была усилена системная работа с мигрантами, включенными в реестр контролируемых лиц, – базу данных тех, кто находится в России без законного основания.

В результате за 9 дней рейда было составлено более 2 тыс. административных протоколов и возбуждено более 170 уголовных дел. Например, была привлечена к ответственности финансовая организация, которая оказывала услуги иностранцу из реестра контролируемых лиц.