После разрушения Каховской ГЭС погибли пять человек

После разрушения ГЭС в Херсонской области погибли пять человек, сообщает РИА со ссылкой на главу Владимира Леонтьева.

«Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», – отметил Леонтьев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате подтопления территорий после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области госпитализировали 29 человек.