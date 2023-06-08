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После разрушения Каховской ГЭС погибли пять человек
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После разрушения ГЭС в Херсонской области погибли пять человек, сообщает РИА со ссылкой на главу Владимира Леонтьева.
«Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», – отметил Леонтьев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате подтопления территорий после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области госпитализировали 29 человек.
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