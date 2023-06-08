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Происшествия 8 июня 2023 10:33

После разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 29 человек

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В результате подтопления территорий после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области госпитализировали 29 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной политики области Аллу Бархатнову.

«Общее количество госпитализированных – 29. Они размещены в четырех больницах в разных городах: Геническе, Скадовске, Новотроицке и Колончаке», - сказала она журналистам.

#подтопление #госпитализация
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