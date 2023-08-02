После разговора с Радием Хабировым военнослужащий, угрожавший взорвать гранату, сдался

Фото: телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»

После разговора с Радием Хабировым военнослужащий, который в Уфе на шоссе угрожал взорвать гранату, сдался правоохранительным органам, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, взрывное устройство передали сотрудникам Росгвардии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в отношении 39-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за оставление части, в которой он служил. Его везли на прием к психиатру в поселок Базилевка, когда он достал гранаты и начал угрожать взорвать их.

Правоохранители пытались вести с ним переговоры, но дезертир потребовал личного присутствия Радия Хабирова. В результате Глава Башкортостана прибыл.