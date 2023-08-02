Глава Башкирии выехал на переговоры с дезертиром, угрожающим взорвать на шоссе гранату

Глава Башкортостана Радий Хабиров выехал на переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчиной оказался дезертир, которого везли к психиатру.

В отношении 39-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за оставление части, в которой он служил. Его везли на прием к психиатру в поселок Базилевка. По дороге он достал гранаты и стал угрожать взорвать их, сообщает РИА Новости.

В данный момент правоохранители ведут со злоумышленником переговоры на Нагаевском шоссе.

Другой источник РИА Новости в экстренных службах города рассказал, что шоссе перекрыто, в результате чего на шоссе образовалась большая пробка. Проехать в сторону пригородных поселков Нагаево, Карпово сейчас невозможно.