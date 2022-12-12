После разговора с Алиевым Путин созвонился с Пашиняном

После телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер Владимир Путин созвонился с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В развитие беседы, состоявшейся 9 декабря в Бишкеке в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, касающихся урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

«Особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье», — подчеркнули в кремлевской пресс-службе.