Путин обсудил с Алиевым реализацию карабахских договоренностей

Президент России Владимир Путин обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе», - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.