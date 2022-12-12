news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
12 декабря 2022  15:50

Путин обсудил с Алиевым реализацию карабахских договоренностей

news_top_970_100
Путин обсудил с Алиевым реализацию карабахских договоренностей

Президент России Владимир Путин обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы, сообщила  пресс-служба Кремля.

«Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе», - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

В Кремле отметили, что стороны условились о дальнейших контактах. 

#Владимир Путин #Ильхам Алиев #политика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100