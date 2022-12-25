После расстрела собак в Васильево возбуждено уголовное дело

После расстрела собак в поселке Васильево возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Расследование дела на контроле прокуратуры Зеленодольска, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о массовом расстреле собак в Васильево. Прокуратура сразу организовала проверку после случившегося. Выжить удалось лишь одному псу, и тот оказался тяжело ранен.

По словам местных жителей, ранее была организована стерилизация этих собак, их подкармливали. В итоге погибли четыре пса.