Прокуратура проверяет информацию о массовом расстреле псов в Васильево

В соцсети появилась информация о страшной расправе над собаками в поселке Васильево.

По словам автора поста, в ночь с 22 на 23 декабря в поселок приехал автомобиль без номеров. Люди из авто начали массово расстреливать собак. Выжить удалось лишь одному псу, и тот оказался тяжело ранен.

«Прокуратура Зеленодольска организовала проверку информации на предмет жестокого обращения с животными. Полиции поручено выяснить обстоятельства случившегося и принять процессуальное решение в отношении причастных к инциденту», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.