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Происшествия
24 декабря 2022  15:18
Полина Шевчук

Прокуратура проверяет информацию о массовом расстреле псов в Васильево

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В соцсети появилась информация о страшной расправе над собаками в поселке Васильево.

По словам автора поста, в ночь с 22 на 23 декабря в поселок приехал автомобиль без номеров. Люди из авто начали массово расстреливать собак. Выжить удалось лишь одному псу, и тот оказался тяжело ранен.

«Прокуратура Зеленодольска организовала проверку информации на предмет жестокого обращения с животными. Полиции поручено выяснить обстоятельства случившегося и принять процессуальное решение в отношении причастных к инциденту», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Жестокое обращение с животными
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