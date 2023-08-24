После расширения БРИКС станет обладателем почти 45% мировых запасов нефти

После того, как к БРИКС присоединятся еще шесть новых стран — Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, на долю группы будет приходится 44,35% мировых запасов нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь страны союза будут занимать 36% площади земного шара — это 48,5 млн кв. км. Это более чем вдвое больше, чем у G7, куда входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, которая обладает всего 3,9% мировых запасов нефти.

Кроме того, на БРИКС приходится практически половина мирового производства продовольствия: в 2021-м урожай пшеницы в 11 странах составлял 49% мирового (для сравнения: в G7 — 19,1%), риса — 55% (2,6%)

У БРИКС также преимущество по доле в мировой добыче металлов, необходимых для высоких технологий: 79% добычи алюминия (G7 — 1,3%) и 77% добычи палладия (6,9%).

Хотя после расширения на долю БРИКС будет приходиться 38,3% всего мирового промпроизводства (30,5% у G7), преимущество по доле экспорта останется за «Группой семи» — 28,8% против 23,4%.

Ранее на саммите объединения в Йоханнесбурге Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что новыми членами БРИКС стали шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Их членство начнется с 1 июля 2024 года.