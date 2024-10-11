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ФАС усилит контроль за ценами на бензин на АЗС «Татнефти» и «Сургутнефтегаза»
Федеральная антимонопольная служба России усилит контроль за ценами на бензин и дизельное топливо, которые продаются на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», чтобы не дать вырасти розничным ценам на топливо. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, сообщает РБК.
В ФАС при этом уточнили, что мониторинг коснется «марок бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива».
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что нефтепроизводителям необходимо принять меры для удовлетворения спроса на моторное топливо и обеспечить предложение «во всех сегментах рынка, в том числе на биржевых торгах».
Кроме того, в ФАС особо заметили, что по данным Татарстанстата стоимость бензина АИ-95 уже снизилась благодаря принятым ведомством мерам. Снижение составило 13 копеек (0,24%), о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Помимо этого, в службе отдельно заверили, что инспекторы контролируют и действия «остальных нефтяных компаний на топливном рынке».
Согласно данным Росстата, бензин за первую неделю октября в целом по стране подорожал на 0,1% (с 58,72 до 58,81 рубля за литр), как и дизельное топливо (с 66,97 до 67,03 рубля за литр).
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