ФАС усилит контроль за ценами на бензин на АЗС «Татнефти» и «Сургутнефтегаза»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Федеральная антимонопольная служба России усилит контроль за ценами на бензин и дизельное топливо, которые продаются на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаза» и «Татнефти», чтобы не дать вырасти розничным ценам на топливо. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, сообщает РБК.

В ФАС при этом уточнили, что мониторинг коснется «марок бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива».

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что нефтепроизводителям необходимо принять меры для удовлетворения спроса на моторное топливо и обеспечить предложение «во всех сегментах рынка, в том числе на биржевых торгах».

Кроме того, в ФАС особо заметили, что по данным Татарстанстата стоимость бензина АИ-95 уже снизилась благодаря принятым ведомством мерам. Снижение составило 13 копеек (0,24%), о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Помимо этого, в службе отдельно заверили, что инспекторы контролируют и действия «остальных нефтяных компаний на топливном рынке».

Согласно данным Росстата, бензин за первую неделю октября в целом по стране подорожал на 0,1% (с 58,72 до 58,81 рубля за литр), как и дизельное топливо (с 66,97 до 67,03 рубля за литр).