После пожара в Мамадыше с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

Напомним, пожар произошел минувшей ночью в частном доме в Мамадыше. На месте возгорания обнаружили тела трех мужчин с признаками отравления продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.