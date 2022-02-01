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Происшествия
1 февраля 2022  16:45
Павел Климчак

После пожара в Мамадыше с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

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Напомним, пожар произошел минувшей ночью в частном доме в Мамадыше. На месте возгорания обнаружили тела трех мужчин с признаками отравления продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#пожар #Уголовное дело #причинение смерти по неосторожности
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