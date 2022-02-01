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Ру Тат
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Происшествия
1 февраля 2022  08:11
Полина Шевчук

Трое мужчин погибли в пожаре в Мамадыше, который начался из-за непотушенной сигареты

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Трое мужчин погибли в пожаре в Мамадыше, который начался из-за непотушенной сигареты

Ночью поступило сообщение, что в одноэтажном кирпичном частном двухквартирном доме на улице Дачная в Мамадыше вспыхнул пожар. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

К приезду первых пожарных расчетов огонь охватил диван и белье в спальне. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих мужчин – двои было 33 года, а третьему – 35.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 3 кв. метра. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#пожар #сгорел мужчина #МЧС РТ
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