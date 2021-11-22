После пожара с двумя погибшими в Чистополе возбуждено дело об убийстве

Пожар произошел в ночь на 18 ноября в частном доме на улице Горького в Чистополе. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела двоих погибших мужчин 46 и 47 лет.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, выяснилось, что мужчин убили – на их головах были раны.

Спустя два дня был задержан 51-летний подозреваемый. По предварительной версии, мужчина пришел к знакомым и попросил зарядить у них телефон и фонарик. После этого они устроили застолье, во время которого хозяин дома упрекнул гостя, что тот приходит к нему заряжать гаджеты. Тогда мужчина взял из сеней топор и расправился с владельцем дома и его приятелем. Убив мужчин, злоумышленник поджег дом.

Стоит отметить, что подозреваемый только в марте освободился из мест заключения, где отбывал срок за покушение на убийство.

На время следствия мужчина будет находиться под стражей Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что двое мужчин погибли на пожаре в частном доме в Чистополе.

