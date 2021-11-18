Два человека погибли в ночном пожаре в Чистополе, их личности устанавливаются

Сообщение о том, что на улице Горького в Чистополе горит частный бревенчатый дом, поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня в 0.35.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место по первому повышенному рангу вызова прибыли подразделения Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона.

К моменту приезда пожарных огонь полностью охватил небольшой частный дом.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 0.44 сотрудники ПСЧ №15 обнаружили тело первого погибшего. Спустя 8 минут был найден второй погибший. Их личности устанавливаются.



Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Ликвидировать возгорание удалось в 1.15. Площадь пожара составила 40 кв. метров. Его причины выясняются.