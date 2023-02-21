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После послания Путина Белый дом заявил, что на Россию никто не нападает
Со стороны Запада нет никаких угроз для России, заверил советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Так он, в частности, прокомментировал послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил об угрозе со стороны западных стран.
«Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России», – заявил Салливан (цитата по РИА Новости).
Напомним, в своем послании Путин неоднократно подчеркивал, что западные страны представляют угрозу для России и стремятся нанести ей «стратегическое поражение». По словам российского лидера, Запад готовил «порабощенную Украину» к большой войне. Послание длилось 1 час 45 минут, подробности – в материале «Татар-информа».
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