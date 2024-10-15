«После Победы прошагаю по Красной площади»: житель Ижевска заключил контракт в Мамадыше

На фото: Максим Семенов (слева) с Газинуром Закировым / Фото Фаузии Нургалимовой.

37-летний Максим Семенов из Ижевска заключил контракт в Мамадыше. С районом он хорошо знаком – часто посещал родственников, которые живут в селе Красная Горка. От них узнал и о выплатах при заключении контракта с МО РФ на территории Татарстана.

«Работаю электриком, имею семью, двоих детей: сыновей 15 и пяти лет. Срочную службу проходил в 2005-2007 годах в дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Приходилось бывать в горячих точках, то есть с военным делом я хорошо знаком. К тому же почти все мои сослуживцы, друзья и близкие знакомые воюют на СВО. Я не мог оставаться в стороне», — рассказал он.

Максим уже давно вынашивал решение пойти служить по контракту, но до этого супруге удавалось отговаривать его от этой идеи. И когда жена уехала на несколько дней в командировку, он окончательно принял решение уйти на СВО.

«Поговорил с родственником в Мамадыше Газинуром. Он и рассказал, что у вас здесь хорошие выплаты. Я мечтаю купить старшему сыну квартиру в столице Удмуртии, думаю, смогу это сделать, заключив контракт с Минобороны именно в Мамадыше», — говорит Максим Семенов.

«Максим сам хочет отправиться на СВО по контракту, никакие уговоры на него не подействовали. Поэтому я ему и рассказал о выплатах и государственной поддержке у нас в Татарстане и районе. Он заинтересовался», — рассказал Газинур Закиров.

Максим уверен в победе над неофашистами. Считает, что благодаря сильному духу и героизму российских военных можно установить порядок во всем мире.

«В 2006 году, когда служил в дивизии Дзержинского, в День Победы мне посчастливилось прошагать в составе колонны по Красной площади в Москве. Это незабываемые чувства гордости, патриотизма и величия этого дня! Я уверен, что после капитуляции нацистов мы еще будем шагать по Красной площади. Россия обязательно победит», — убежден солдат.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.