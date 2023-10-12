После переезда стоматологическая поликлиника Татарстана сможет принимать больше пациентов

Благодаря переезду Республиканская стоматологическая поликлиника будет принимать больше пациентов бесплатно. Об этом во время осмотра нового здания рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владислав Виниченко.

«Объем госзадания по ОМС здесь будет увеличен, то есть охват пациентов, которым будут оказывать бесплатную медицинскую помощь, будет шире. Режим работы и способы записи на прием не изменятся», – рассказал он.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о причинах переезда.

В свою очередь главный врач Медсанчасти КФУ Ринат Шигабутдинов отметил, что в новом здании 33 стоматологических кресла, причем все современные, производства Италии. В каждом кабинете есть цифровой рентген-видеограф, который позволяет сделать рентген-снимок зуба и сразу же передать его на компьютер врача. Некоторые кресла даже оснащены микроскопами.

Таким образом помощь татарстанцам будет оказываться бесплатно и в самых современных и комфортных условиях.