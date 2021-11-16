После переезда Госархива Татарстана в Столбище прием запросов граждан останется в Казани

После переезда Госархива Татарстана в новое здание в поселке Столбище под Казанью прием запросов граждан останется по-прежнему в здании на улице 8 Марта. Об этом сообщила на брифинге в Кабинете Министров республики председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«После переезда архива здание по улице 8 Марта будет передано в ведение Управления муниципального архива Исполкома Казани. Для удобства граждан прием запросов останется по-прежнему в этом же здании, на 8 Марта. Все принимаемые запросы будут автоматически передаваться в Единую архивную информационную систему (ЕАИС). Также все желающие могут направлять запросы социально-правового характера онлайн через портал государственных услуг Республики Татарстан и через МФЦ», — пояснила Габдрахманова.

По ее словам, читальные залы будет работать в зданиях на улице 8 Марта и на улице Декабристов, 4 в прежнем режиме. «Уже сейчас архив, для обеспечения сохранности бумажных документов отходит от практики их выдачи. Уже оцифровано 100% особо ценных и уникальных документов, 8% от общего количества хранящихся документов постоянного хранения, и работа продолжается», — уточнила глава госкомитета.

Кроме того, она отметила, что запросы на доступ к оцифрованным документам будут приниматься через ЕАИС. Если запрашиваемые документы не оцифрованы, то они будут оцифровываться и передаваться в ЕАИС, а по требованию могут быть также распечатаны и выданы в читальном зале. Для удобства пользователей предусмотрена также услуга удаленного читального зала.

По словам Габдрахмановой, наиболее востребованы архивные документы по генеалогии. Соответственно, большая их часть, в том числе метрические книги, уже отсканирована. Наименее востребованы партийные и комсомольские документы, архивно-следственные дела.

На данный момент в Госархиве Татарстана хранится почти 6 млн единиц хранения архивных документов. Среди них 23 уникальных документа, восемь из которых внесены в Госреестр уникальных документов Архивного фонда России, а 15 — в Госреестр уникальных документов Архивного фонда Татарстана.

Самый ранний документ — это рукопись «Аль-Китаб» Сибавайхи (грамматика арабского языка). Список XII — начала XIII веков происходит из Магриба (Северной Африки), основным доказательством этого является так называемый магрибинский почерк, которым исполнена рукопись. Документ определен как уникальный по критерию древности — это старейшая арабская рукопись в Казани, написанная на территории Северной Африки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госархив Татарстана начал перевозить фонды своих казанских филиалов в новое, специально построенное для него здание в поселке Столбище.