Госархив РТ: «За 34 дня нужно перевезти более 300 тыс. коробок с документами»

Государственный архив Республики Татарстан начал перевозить фонды своих казанских филиалов в новое, специально построенное здание в поселке Столбище. Сейчас архив насчитывает более 5 млн единиц хранения, сообщила на брифинге в Кабинете Министров республики председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Переезд Госархива в новое здание планируется провести в несколько этапов. Первый начался 5 ноября с перевозки документов из зданий на улице 8 Марта и на Сибирском тракте. Всего в архиве сейчас 5 млн 849 тыс. единиц хранения. За 34 дня предстоит перевезти более 300 тыс. коробок с документами», — пояснила Габдрахманова.

Второй этап предусматривает дооборудование цокольного этажа нового здания в Столбище и последующий переезд туда из освобождаемых зданий.

По ее словам, новое здание отвечает всем требованиям концепции развертывания здесь «Архивного городка». «Оно имеет переменную этажность — от двух до шести этажей и общую площадь 23 697,2 кв. метра. Для сравнения: общая площадь пяти зданий архива составляет 16 096,30 кв. метра. В новом здании в селе Столбище площадь хранилищ в полтора раза превосходит площади, имеющиеся у архива сегодня. Сейчас общая площадь хранилищ в пяти зданиях Государственного архива РТ составляет 9 861,00 кв. метра. В Столбище площадь архивохранилища будет составлять 14 648,48 кв. метра», — рассказала руководитель госкомитета.

По словам Габдрахмановой, концепция «Архивного городка» в Столбище предполагает множество новых возможностей. Появится центр приема и первичной обработки документов, генеалогический центр, центр оцифровки документов. Там же будет располагаться редакция научно-документального журнала «Гасырлар авазы — Эхо веков», зал для конференций, пространство для выставок, пункт питания.

Решение о строительстве специализированных зданий для хранения бумажных документов Росреестра в российских регионах было принято несколько лет назад. В Татарстане местом строительства была выбрана площадка рядом с селом Столбище. Проект соответствует всем требованиям к архивохранилищу: установлена современная система пожаротушения, система воздушной вентиляции с функциями регулировки влажности, созданы все необходимые условия для приема, комплектования и хранения бумажных документов.

Позднее в связи со сменой руководства Росреестра была принята новая стратегия обращения с бумажными документами: все они подлежат оцифровке и переводу на электронные носители. Потребность в сети архивохранилищ отпала, и Правительство России безвозмездно передало здание на баланс Татарстана, после чего Президент республики Рустам Минниханов принял решение о передаче здания Государственному архиву РТ.

В данный момент у архива крайне ограничены возможности для приема новых документов. Хотя в настоящее время в ведении Государственного архива находятся пять зданий, одно из них, расположенное на улице Кремлевская, пребывает в аварийном состоянии. Хранилища же на Сибирском тракте (архив аудиовизуальных документов) и улице 8 Марта заполнены на 120–150% процентов от проектных возможностей.