После падения снега на ребенка в Зеленодольске возбуждено уголовное дело

Прокуратура Зеленодольска провела проверку по факту схода снега с крыши здания и выявила нарушения уголовного законодательства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщил он.

Ранее мы публиковали запись, как на ребенка и двоих взрослых с крыши дома обрушился огромный пласт снега. Мужчины не пострадали, а вот ребенка им пришлось откапывать. Ситуацией заинтересовалась администрация города и прокуратура.