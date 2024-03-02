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После падения снега на ребенка в Зеленодольске возбуждено уголовное дело
Прокуратура Зеленодольска провела проверку по факту схода снега с крыши здания и выявила нарушения уголовного законодательства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщил он.
Ранее мы публиковали запись, как на ребенка и двоих взрослых с крыши дома обрушился огромный пласт снега. Мужчины не пострадали, а вот ребенка им пришлось откапывать. Ситуацией заинтересовалась администрация города и прокуратура.
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