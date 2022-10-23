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Ру Тат
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Происшествия
23 октября 2022  14:35
Павел Климчак

После падения самолета на жилой дом в Иркутске возбудили уголовное дело

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Следком возбудил уголовное дело на авиапредприятие, которому принадлежал рухнувший сегодня в Иркутске самолет Су-30 и которое выполняло испытательный полет без боекомплекта, по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета».

На месте происшествия работают местные следователи и криминалисты. Председатель СК России также направил на место сотрудников центрального аппарата ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Иркутске на жилой дом упал самолет во время испытательного полета. Момент падения воздушного судна попал на видео.

Оба пилота погибли во время падения. В МЧС заявили, что среди населения жертв нет.

#Иркутск #крушение самолета #Уголовное дело
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