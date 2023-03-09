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Прокуратура начала проверку после видео из Челнов, где ребенку упал кирпич на голову
Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после появления видео, на котором на ребенка падает кусок кирпича.
На кадрах видно, как у дома стоит женщина с двумя детьми, один из которых в коляске. В какой-то момент старший ребенок хватается за голову.
«На место инцидента выехал представитель прокуратуры. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований жилищного законодательства и даст оценку работе организации, ответственной за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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