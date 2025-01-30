После отравления семерых человек угарным газом в Казани возбудили дело

После отравления семерых жителей Казани следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает информационный центр СК России.

По данным следствия, в Казани семь человек, среди которых четверо детей, отравились угарным газом в квартире. Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

«Татар-информ» рассказывал, что ЧП произошло 27 января в квартире на первом этаже дома на улице Рихарда Зорге. Прибывшие экстренные службы зафиксировали наличие тяги в вентиляции и дымоходе, однако концентрация угарного газа в квартире была высокой. Специалисты отключили газ в пяти квартирах.

О расследовании уголовного дела доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.