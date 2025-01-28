news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 28 января 2025 12:26

Четверо детей и трое взрослых отравились угарным газом в казанской пятиэтажке

В Казани от отравления угарным газом пострадали трое детей: годовалый мальчик, двухлетняя девочка, семилетний мальчик, а также 17-летний подросток. Вместе с тремя взрослыми их всех госпитализировали в ДРКБ.

ЧП произошло вчера поздно вечером в квартире на первом этаже дома на улице Рихарда Зорге. Прибывшие экстренные службы зафиксировали наличие тяги в вентиляции и дымоходе, однако концентрация угарного газа в квартире была высокой. Специалисты отключили газ в пяти квартирах.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Последнее техническое обслуживание газовых приборов проводилось 17 января.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

27 января 2025
В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

В Казани продают самодельный авто за 7,5 млн рублей

28 января 2025