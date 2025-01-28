Четверо детей и трое взрослых отравились угарным газом в казанской пятиэтажке

В Казани от отравления угарным газом пострадали трое детей: годовалый мальчик, двухлетняя девочка, семилетний мальчик, а также 17-летний подросток. Вместе с тремя взрослыми их всех госпитализировали в ДРКБ.

ЧП произошло вчера поздно вечером в квартире на первом этаже дома на улице Рихарда Зорге. Прибывшие экстренные службы зафиксировали наличие тяги в вентиляции и дымоходе, однако концентрация угарного газа в квартире была высокой. Специалисты отключили газ в пяти квартирах.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Последнее техническое обслуживание газовых приборов проводилось 17 января.