После отравления матери с детьми угарным газом в Казани возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после того, как накануне в квартире на улице Беломорской мать с двумя детьми отравились угарным газом.

По данным следствия, незадолго до этого в полицию обратился отец семейства: он сообщил, что ему в квартире вдруг стало плохо, его супруге тоже, а дети 16 и 14 лет потеряли сознание.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что мать с двумя детьми отравились угарным газом в квартире в Казани. Прокуратура начала проверку после случившегося.