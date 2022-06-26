Мать с двумя детьми отравились угарным газом в квартире в Казани

Сегодня вечером по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что в жилом доме по адресу Беломорская, 35А три человека отравились угарным газом: мать и двое ее детей 14 и 16 лет.

Им всем поставили диагноз отравления угарным газом средней степени тяжести. Подростков доставили в ДРКБ Казани, женщина отказалась от госпитализации.

Причина случившегося устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«С 1 января по 26 июня 2022 года в Татарстане зарегистрированы 26 случаев отравления угарным газом, в результате которых, к сожалению, погибли 4 человека, пострадали 55 человек, из них 20 детей», – отметили в пресс-службе министерства.