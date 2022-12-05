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Ру Тат
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Происшествия
5 декабря 2022  10:06
Павел Климчак

После отравления газом 13-летней девочки в частном доме в Казани возбудили уголовное дело

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Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после отравления 13-летней девочки угарным газом в частном доме.

Расследование дела находится на контроле в надзорном ведомстве Советского района Казани, как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что вечером 24 ноября девочка отравилась угарным газом в частном доме на улице Литвинова. Тогда ее в состоянии средней степени тяжести доставили в ДРКБ.

#Уголовное дело #Отравление угарным газом
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