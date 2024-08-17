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После отравления 15 человек в кафе на Даурской в Казани возбуждено уголовное дело
Следственные органы инициировали уголовное производство по факту массового отравления в одном из кафе Казани. Инцидент произошел летом 2024 года в заведении, расположенном на улице Даурской.
По предварительным данным следствия, сотрудники кафе допустили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в процессе организации питания, а также при производстве и хранении пищевой продукции. В результате этих нарушений не менее 15 посетителей заведения получили пищевое отравление.
В рамках расследования в кафе был проведен обыск, в ходе которого изъята документация, необходимая для следствия. Кроме того, следователи обнаружили многочисленные нарушения в организации общественного питания в данном заведении.
В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Возможно, речь идет о заведении «Исфара», у нескольких посетителей которого в июне подтвердилась кишечная инфекция.
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