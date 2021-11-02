После открытия МФЦ жители дома на Чистопольской, 5 в Казани потребовали закрыть двор

После открытия офиса Многофункционального центра жители дома №5 на улице Чистопольская в Казани обратились к администрации Кировского и Московского районов с просьбой установить в их дворе шлагбаум. Об этом во время прямого эфира в соцсети Instagram сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

«Есть такая возможность, — заверил представитель городской администрации, обращаясь к жильцам дома на Чистопольской. — Вы должны проконсультироваться с вашей управляющей компанией, сделать предварительной проект, согласовать его в Управлении архитектуры и градостроительства города».

«Если они этот проект поддерживают, если поддержат и экстренные службы города, чтобы у них была возможность проезда во двор, то тогда вы делаете финальный проект и устанавливаете шлагбаум. Но вы должны помнить, что есть еще содержание этих шлагбаумов», — напомнил он. При этом Миронов отметил, что такая практика среди жильцов многоквартирных домов в городе есть.

Кроме того, руководитель администрации двух районов прокомментировал ремонт двора этого дома. По его словам, на Чистопольской, 5 по программе «Наш двор» были улучшены пешеходные связи, появились дорожки, установили новое освещение.

До конца этого года будет установлена мусорно-контейнерная площадка, работа по малым архитектурным формам находится на стадии завершения. «Все планы по детской площадке, которые были, будут реализованы», — уточнил Сергей Миронов.

Новый офис МФЦ в Казани может принимать более тысячи заявителей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».