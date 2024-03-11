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После обрушения козырька магазина в Дербышках возбудили уголовное дело
По постановлению прокурора РТ Альберта Суяргулова следователи возбудили дело после обрушения крыши козырька магазина в Дербышках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В свою очередь старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий отметил, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действия, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – отметил он.
Напомним, накануне в результате скопления снега произошло обрушение козырька, установленного над входом в магазин в поселке Дербышки. При этом в помещении магазина находились покупатели.
Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой Советского района Казани на контроль.
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