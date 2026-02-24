После обрушения части крыши в доме на Восстания в Казани наказали сотрудника УК

Прокуратура Московского района Казани провела проверку после того, как в доме на улице Восстания обрушилась часть крыши. Теперь на должностное лицо ООО «УК ЖКХ Московского района» возбуждено административное дело – надзорные органы считают, что дом обслуживали с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Управляющей компании также указали на необходимость устранить проблемы.

Дом построен в 1967 году. По данным Госжилинспекции Татарстана, на крыше лежал почти полутораметровый слой снега. Обрушился участок длиной около 14 метров.

Несмотря на повреждения, трубы водоснабжения и отопления не пострадали – затопления удалось избежать, система отопления продолжает работать.

В настоящее время ведутся работы по уборке снега.