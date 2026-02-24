news_header_top
Происшествия 24 февраля 2026 12:55

В Казани крыша дома на Восстания не выдержала снегопадов, часть ее обвалилась

В Казани крыша дома на Восстания не выдержала обильных снегопадов, часть ее обвалилась.

Как сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана, здание 1967 года постройки. К моменту ЧП толщина слоя снега на крыше составила порядка 1,5 метра. Длина обрушившегося участка составила 14 погонных метров.

Несмотря на повреждение кровли, инженерные сети водоснабжения и отопления не пострадали, и затопления квартир удалось избежать. Система отопления также осталась целой.

В настоящее время ведутся работы по уборке снега.

