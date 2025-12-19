После обращения вдовы бойца СВО из Новосибирска к Путину СК возбудил дело о халатности

После обращения супруги погибшего бойца СВО на прямую линию с Владимиром Путиным о длительной невыплате пенсии по случаю потери кормильца возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Выяснилось, что супруга бойца в июле этого года обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной компенсации в возмещении вреда здоровью.

Документы были отправлены в военный комиссариат Новосибирской области, куда они поступили спустя два месяца, а пенсия была назначена только 17 декабря.

Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

Напомним, что у супругов осталось двое детей. По словам женщины, семья до сих пор не получает пенсию по потере кормильца. Она поинтересовалась, возможно ли ускорить рассмотрение подобных обращений.

Владимир Путин принес извинения за работу ведомств, допустивших сложившуюся ситуацию.

«Кристина Сергеевна, я хочу принести вам извинения. Хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано, и сделано быстро. Но проблема действительно есть», – сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что обращение будет выполнено в кратчайшие сроки.