Путин извинился за работу чиновников перед семьей погибшего участника СВО

Президент России во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» извинился перед вдовой погибшего участника специальной военной операции за нерасторопность чиновников.

Видеообращение главе государства направила жительница Новосибирска Кристина Сергеевна – жена военнослужащего, погибшего в 2024 году. У супругов осталось двое детей. По словам женщины, семья до сих пор не получает пенсию по потере кормильца. Она поинтересовалась, возможно ли ускорить рассмотрение подобных обращений.

Президент принес извинения за работу ведомств, допустивших сложившуюся ситуацию.

«Кристина Сергеевна, я хочу принести вам извинения. Хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано, и сделано быстро. Но проблема действительно есть», – сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что обращение будет выполнено в кратчайшие сроки. Он отметил, что в этой сфере сохраняется много проблем, связанных с избыточной бюрократией, и пообещал взять решение подобных вопросов под личный контроль.

«В предстоящие пять дней проблема будет решена», – заверил Президент.